В Воскресенске обсудили вопрос применения штрафов за складирование отходов

На оперативном совещании в администрации Воскресенска разбирали актуальные вопросы, которые были затронуты на ВКС с губернатором региона Андреем Воробьевым. Так, затронули тему о применении штрафных санкций за несанкционированное складирование отходов на территории городского округа Воскресенск, сообщает пресс-служба администрации округа.

«Надзор за соблюдением правил обращения с отходами помогает осуществлять министерство чистоты региона и УМВД. Нарушения фиксируют камеры „Безопасный регион“», — отметил глава округа Алексей Малкин.

Административная ответственность за несанкционированное размещение отходов определена в статье 8.2 КоАП. Нарушение правил утилизации приводит к наказанию: для граждан — 2 — 3 тыс. рублей; для должностных лиц — 10 — 30 тыс. рублей; для лиц без образования юрлица — 30 — 50 тыс. рублей или приостановка работы до 90 дней; для юрлиц — 100 — 250 тыс. рублей или приостановка работы до 90 дней.

Рассмотрели алгоритм улучшения качества водоснабжения в городском округе и провели анализ эксплуатации ВЗУ, модернизированных в 2014–2024 годах. Например, в период с 2016 по 2020 год по программе «Чистая вода» в округе установили 15 станций водоподготовки, что позволило улучшить качество водоснабжения 38 600 человек.

В итоге совещания проанализировали топ тем обращений жителей за прошедшую неделю.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что властям нужно использовать все доступные и современные способы, чтобы добиться чистоты в регионе. Это работа управляющих компаний, муниципальных подразделений, а также привлечение к ответственности нарушителей.

«Я считаю, что мы должны использовать все доступные нам законные и современные способы, чтобы добиться чистоты, которой справедливо требуют от нас жители — это, безусловно, работа управляющих компаний, муниципальных подразделений, но также привлечение к административной ответственности нарушителей», — заявил Воробьев.