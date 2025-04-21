В Воскресенске на территории храмов прошла благотворительная ярмарка

В Великую субботу на территории храмов сел Ашитково, Барановское, Конобеево, Виноградово и в городе Белоозерский Воскресенска прошла благотворительная акция «Хочу помочь». Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Участники клубных формирований, родители, неравнодушные жители, сотрудники домов культуры подготовили поделки, игрушки, картины, предметы интерьера для ярмарки.

«В канун самого светлого праздника мы уже в десятый раз проводим эту акцию. Посетители кружков и секций нашего центра с радостью принимают в ней участие. Своими руками создают поделки, вяжут пинетки и варежки. Все вырученные средства будут направлены детям с ограниченными возможностями здоровья и участникам СВО. Мы очень рады, что жители принимают активное участие в нашей благотворительной акции», — рассказала директор «Культурно-досугового центра» городского округа Воскресенск Ольга Якимова.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.