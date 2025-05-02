В Видном на доме ветерана Великой Отечественной войны повесили именную табличку

В Ленинском округе на фасадах многоквартирных домов, где в настоящее время проживают ветераны, повесили именные таблички. Одна из них посвящена участнику Великой Отечественной войны Борису Канельскому.

Борис Харитонович родился 4 февраля 1926 года на территории Украины. В годы войны он участвовал в освобождении Западной Украины, прошёл с боями через Польшу. Принимал также участие во взятии Варшавы и штурме Берлина, где получил ранение и контузию в уличных боях.

В Видное Борис Канельский переехал в 2014 году. Несмотря на почётный возраст он активно участвует в общественной жизни округа: является членом районного Совета ветеранов и проводит большую работу по патриотическую воспитанию молодежи.

«Для нас важно сохранить память о подвигах ветеранов и необходимость передать эту информации молодому поколению. Установка табличек — это не только дань уважения героям, но и возможность для жителей округа лично выразить благодарность ветеранам за их неоценимый вклад в победу над фашизмом», — сказал глава Ленинского округа Станислав Каторов.

Сейчас на территории округа проживает восемь ветеранов: Галим Авхадиевич Ахмадиев, Евгения Владимировна Белоногова, Михаил Никитович Доля, Виктор Васильевич Жажин, Борис Харитонович Канельский, Александр Александрович Ковальчук, Анна Егоровна Рязанова и Раиса Степановна Харланова. Они все также удостоены звания «Почетный гражданин Ленинского округа».

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов за ленточкой, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.