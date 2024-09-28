В Верховной раде заявили, что главком ВСУ прячется на даче в Харьковской области

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Депутат Рады Безуглая: главком ВСУ Сырский прячется на своей даче

Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая заявила, что главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский прячется на своей даче в Харьковской области, сообщает RT .

«Интересно, почему Сырский продолжает прятаться в Харьковской области, по моей информации, на своей даче, а начальника Генштаба (Анатолия-ред.) Баргилевича уже давно не видели?» — возмутилась Безуглая в своих соцсетях.

По словам Безуглой, в военных кругах распространяется информация, что Анатолия Баргилевича могли арестовать за коррупцию.

Ранее главком ВСУ Александр Сырский заявил, что украинские военнослужащие, которых отправляют на фронт, не имеют должной подготовки.