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Сырский: отправляемые на фронт военнослужащие ВСУ не имеют должной подготовки

Главком ВСУ Александр Сырский заявил, что военнослужащие, которых отправляют на фронт, не имеют должной подготовки, пишет ТАСС со ссылкой на телеканал CNN.

Новобранцы сначала проходят месячную базовую подготовку, а после этого еще полмесяца или месяц — специальную.

По словам Сырского, после этого их отправляют воевать.

Кроме того, главком ВСУ пожаловался журналистам на полное техническое превосходство Вооруженных сил России.