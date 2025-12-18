В Великобританию прибыл гроб с телом ликвидированного на Украине военного
В Британию прибыл гроб с телом погибшего на Украине британского военного Джорджа Хули, сообщает РИА Новости.
Британский военнослужащий погиб на Украине во время наблюдения за испытанием оружия ВСУ.
«Сегодня мы чтим память младшего капрала Джорджа Хули, вернувшегося домой в Великобританию», — сообщает Минобороны страны в соцсети Х.
Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала первое публичное признание британскими властями гибели своего кадрового военнослужащего на Украине.
Речь идет о младшем капрале парашютно-десантного полка, погибшем 9 декабря.
Она подчеркнула, что присутствие британских военных на Украине давно не является секретом, а Лондон лишь выполняет «прямые указания» по совершению диверсионных актов и терактов.