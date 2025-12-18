сегодня в 03:35

В Великобританию прибыл гроб с телом ликвидированного на Украине военного

В Британию прибыл гроб с телом погибшего на Украине британского военного Джорджа Хули, сообщает РИА Новости .

Британский военнослужащий погиб на Украине во время наблюдения за испытанием оружия ВСУ.

«Сегодня мы чтим память младшего капрала Джорджа Хули, вернувшегося домой в Великобританию», — сообщает Минобороны страны в соцсети Х.

Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала первое публичное признание британскими властями гибели своего кадрового военнослужащего на Украине.

Речь идет о младшем капрале парашютно-десантного полка, погибшем 9 декабря.

Она подчеркнула, что присутствие британских военных на Украине давно не является секретом, а Лондон лишь выполняет «прямые указания» по совершению диверсионных актов и терактов.