В Великобритании жених отошел в туалет во время свадьбы и попал в больницу

В Великобритании 31-летний жених отлучился в туалет во время свадьбы и не вернулся за праздничный стол, сообщает издание Manchester Evening News .

После первых тостов Джеймс Келли ощутил внезапную боль в боку. Чтобы не тревожить невесту, он покинул зал под благовидным предлогом. Однако мужчина так и не вернулся к столу. По словам новоиспеченной жены Клэр, подружка невесты нашла Джеймса на лестнице. Мужчина лежал, съежившись от боли.

Обезболивающие не помогли, после чего на место вызвали скорую помощь, которая госпитализировала жениха. Супруга отправилась в больницу в свадебном платье. Проведенная компьютерная томография подтвердила диагноз «аппендицит». Через два дня врачи провели операцию. Мужчина провел в больнице 5 дней.

Теперь Джеймс и Клэр планируют провести повторное торжество. Многие поставщики согласились помочь бесплатно или предложили скидки, поскольку свадьба была сорвана по нелепой случайности.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.