Вооруженные силы Украины на фоне «авантюры» в Курской области испытывают трудности своей обороны в районе города Красноармейск в ДНР, что приближает Россию к большой победе, пишет РИА Новости со ссылкой на британскую газету Sunday Times.

Участвующая в боях под Красноармейском капитан ВСУ Дзвенислава Римар отметила, что украинские солдаты «истощены».

Издание отмечает, что своим наступлением на Курскую область Украина рассчитывала отвлечь внимание российских сил от Донбасского направления, на котором ВСУ испытывают «невыносимое» давление, но этот план провалился.

Киев совершил вторжение в Курскую область 6 августа. Спустя три дня ситуацию в регионе признали чрезвычайной и федерального характера. Затем в регионе ввели режим контртеррористической операции и перебросили резервы Вооруженных сил России. Несмотря на то, что ситуация сложная, она контролируемая и управляемая Россией.

Ранее сообщалось, что Киев готовится к контрнаступлению под Харьковом и забывает учесть, что ВС РФ уже готовы дать достойный отпор своему противнику.