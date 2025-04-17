В Узбекистане заблокировали российский видеохостинг RuTube. При переходе на сайт пользователям выходит уведомление, что доступ к платформе ограничен на основании постановления Кабинета министров от сентября 2018 года, утверждает Baza .

В документе, на основании которого заблокировали RuTube, говорится, что сайт может подвергнуться блокировке из-за «распространения информации, возбуждающей национальную, расовую, этническую или религиозную вражду, пропаганды войны, насилия, терроризма» и прочего.

По словам жителей Узбекистана, раньше в стране уже случались проблемы с доступом к видеохостингу, однако сейчас Rutube не работает уже у всех местных пользователей.

Узбекские власти пока не комментировали блокировку российской видеоплатформы.

Ранее RuTube заблокировали в Турции из-за «рекламы азартных игр».

