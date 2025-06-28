В украинские книги по истории добавили параграф о войне с Тевтонским орденом

В пособии по написанию учебников истории для школ Украины заявляется, что жители страны якобы сражались с экспансией Тевтонского ордена с 1409 года. Однако это не соответствует действительности, сообщает РИА Новости .

В пособии указано, что в 1409 году велась борьба против экспансии на территории славянских государств, которую начал Тевтонский орден. В ней сражались солдаты из разных стран, в том числе полки, состоящие из украинцев, чехов, белорусов.

Кандидат исторических наук Дмитрий Посредников рассказал, что такие высказывания можно считать исторической подтасовкой. Заявление о «славянских государствах», среди войск которых были и «украинские полки», исторически некорректно. В XV веке украинской государственности не было. Современные земли страны были в составе Великого княжества Литовского и иных политических образований.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что представители государств Запада и США уничтожили историю Украины. Они переписали ее.