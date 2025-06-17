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Володин: Запад и США уничтожили историю Украины, изменив ее

Представители государств Запада и США уничтожили историю Украины, переписав ее. Говоря о роли государственного русского языка, парламентарий отметил, что другие страны пытались «подчинить» соседа РФ, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин на заседании ГД, сообщает РИА Новости .

«Учебники Джорджа Сороса» раздавали в школах и вузах Украины. Потом уничтожалась культура страны — изменялись названия улиц. Государство отказывалось от писателей, поэтов, русского языка.

Религию на Украине тоже раскололи. Была запрещена Русская православная церковь. Над храмами там надругаются.

«В итоге не стало нации, она подчинена», — сказал Володин.

Ранее председатель Госдумы РФ раскритиковал власти Франции. Он считает, что их намерение направить доходы от замороженных активов России Украине — грубое нарушение международного права.