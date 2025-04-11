В Уфе появится мемориал Паше Технику с антинаркотическим посланием

Инициатор проекта Артур Шайнуров рассказал, что центральным элементом станет граффити-портрет музыканта в натуральную величину.

Рядом с художественной композицией разместят QR-код, который будет вести на специально созданный мемориальный сайт. На ресурсе представят полную дискографию артиста, архивные фото и видео материалы, специальный раздел с антинаркотической профилактикой

«Павел был талантливым музыкантом, но его жизнь оборвалась из-за пагубного пристрастия. Мы хотим, чтобы через память о его творчестве молодёжь задумалась о ценности здорового образа жизни», — указал Шайнуров.

Паша Техник (Павел Ивлев) скончался в Таиланде 4 апреля, его похоронили в Москве.