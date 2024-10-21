Тренировавший солдат ВСУ британский инструктор погиб во время военных учений в Уэльсе, пишет РИА Новости со ссылкой на Telegraph.

Речь идет о 35-летнем капрале Крисе Джилле, который служил в четвертом батальоне десантно-диверсионного полка. Он погиб во время ночных военных учений.

Учения проходили на учебном полигоне «Корт-и-Голлен» недалеко от города Крикхауэлл.

Ранее участники организации сопротивления «Русский Херсон» помогают российским военным освобождать регион от представителей ВСУ, передавая координаты для ликвидации, в том числе пунктов управления беспилотниками, скопления живой силы и геопозиции военной техники.