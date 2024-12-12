В удаленных поселениях Клина будут открывать банковские точки легкого формата

В удаленных поселениях округа Клин будут открывать банковские точки легкого формата. Об этом глава городского округа Клин Алена Сокольская сегодня договорилась с директором Клинского офиса одного из Российских универсальных коммерческих банков c государственным участием. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«В ходе моих встреч с жителями сельских населенных пунктов, жителей военных городков Клина всегда звучит запрос на открытие отделения банка и необходимость размещения банкоматов. Рада отметить, что крупный банк с госучастием сегодня готов рассмотреть эту возможность и выполнить наказы наших жителей уже в 2025 году», — сказала глава городского округа Клин Алена Сокольская.

Сегодня она побывала в дополнительном офисе банка ВТБ «Клин», пообщалась с директором офиса Анной Проценко и ее коллегами.

По итогам 2024 года Клинский офис банка ВТБ занял 1 место по Московской области. Сейчас отделение банка на ул. Гагарина работает в новом формате бэк-офиса. Здесь клиенты могут себя почувствовать посетителями кафе — уютные залы с креслами, кофе, ожидание в очереди не более 10 минут даже в часы «пик», возможность получить полный спектр банковских продуктов, многие из которых предоставляются клиентам бесплатно.

В 2024 году клиентская база ВТБ в Клину составила порядка 50 тыс. человек, из которых 3 тыс. — юридические лица.

Банк намерен увеличивать число своих клиентов, в том числе за счет экспансии в отдаленные от центра Клина поселения путем установки банкоматов и точек легкого формата.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. На оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.