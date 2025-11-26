В учебном центре «Мособлпожспаса» спасатели сдают квалификационный экзамен

26 и 27 ноября на базе учебного центра ГКУ МО «Мособлпожспас» в поселке Малаховка городского округа Люберцы проходит аттестация спасателей. Экзамен сдают работники Московской областной противопожарно-спасательной службы и представители муниципальных аварийно-спасательных формирований. В первый день на мероприятии побывал начальник ГКУ МО «Мособлпожспас» Мянсур Якубов и советник-помощник руководителя Главного управления гражданской защиты Московской области Николай Вдовин. Об этом сообщает пресс-служба «Мособлпожспаса».

Руководители осмотрели учебную базу Центра и пообщались со спасателями. Понаблюдав за тем, как проходит экзамен, они были удовлетворены уровнем профессиональной подготовки специалистов противопожарно-спасательной службы.

Первый заместитель начальника госучреждения, заместитель председателя аттестационной комиссии Сергей Щетинин рассказал, что экзамен проводился по традиционным для спасателей дисциплинам.

«Специалисты демонстрировали умение работать на высоте с применением альпинистского снаряжения и в завале, в условиях ограниченного пространства, управляться с гидравлическим аварийно-спасательным инструментом, решать задачи пожарно-тактической направленности, выполнять нормативы РХБЗ и оказывать психологическую и первую помощь пострадавшим. Для подтверждения уровня физической готовности требовалось выполнить челночный бег и подтягивание на перекладине, а также пробежать кросс 1 км», — пояснил Сергей Щетинин.

В числе сдающих экзамен в этот день был работник авиационной поисково-спасательной группы, спасатель-оператор беспилотного воздушного судна (внешний пилот) ПСО-1 (специализированного) Алексей Окунев, некоторое время назад спасший жизнь утонувшему в бассейне мужчине. За проявленные смелость и профессионализм при спасении человека он был допущен к экзамену на повышение классности досрочно. В беседе с начальником госучреждения Мянсуром Якубовым Алексей Окунев подчеркнул важность изучения спасателями правил оказания первой помощи пострадавшим.

«Все те умения и навыки, которые я приобрел здесь, в учебном центре ГКУ МО „Мособлпожспас“, я применил на практике. Выполнял реанимационные мероприятия строго по инструкции, как нас учили, и, как видите, это сработало. Мне удалось вернуть человека к жизни и во время надавливания на грудину не сломать ему ни одного ребра. Считаю необходимым обучать население правилам оказания первой помощи, начиная со школьной скамьи, чтобы каждый умел помочь ближнему в экстренной ситуации. И в качестве учителей привлекать к этому делу спасателей», — подчеркнул Алексей Окунев.

В завершение своих слов спасатель авиационной группы продемонстрировал начальнику госучреждения на манекене, как правильно проводить реанимационные мероприятия.

Мянсур Якубов, в свою очередь, отметил чрезвычайную важность подготовки спасателей по правилам первой помощи.

«Спасатели в силу профессии часто бывают первыми, кто оказывается рядом с человеком в экстренной ситуации и могут спасти ему жизнь. От их грамотных действий зависит результат. В связи с этим считаю крайне важным уделять обучению наших работников правилам оказания первой помощи самое серьезное внимание. Эта дисциплина должна стать основополагающей на уроках профессиональной подготовки спасателей», — заключил Мянсур Якубов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.