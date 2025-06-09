В Турции обнаружили древнюю гробницу эпохи легендарного царя Мидаса

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В Турции обнаружили королевскую гробницу VIII века до н. э. в древнем городе Гордион. Предположительно, находка может принадлежать родственнику легендарного царя Мидаса, известного по мифу о «золотом прикосновении», сообщает «Газета.ru» со ссылкой на местное издание Anadolu Ajansı (AA).

Гордион был столицей Фригийского царства (1200-675 гг. до н. э.).

Внутри деревянной погребальной камеры размером 3,1×2,8 метра были обнаружены кремированные останки знатного человека и другие редкие артефакты, в том числе бронзовые котлы и кувшины.

По словам ученых, захоронение может принадлежать члену семьи царя Гордия или самого Мидаса.

«Близость к Кургану Мидаса указывает на возможное родство», — считает археолог Брайан Роуз из Пенсильванского университета.

Ранее Good News Network опубликовал материал, в котором говорится о важной исторической находке: на юге археологической зоны Саккара в Египте обнаружили гробницу «врача-чародея» — главного медика при дворе фараона примерно 4 тыс. лет назад