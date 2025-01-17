Врач-чародей: в Египте обнаружили гробницу главного медика при дворе фараона

Good News Network опубликовал материал, в котором говорится о важной исторической находке: на юге археологической зоны Саккара в Египте обнаружили гробницу «врача-чародея» — главного медика при дворе фараона примерно 4 тыс. лет назад, сообщает Сноб .

Как уточнили в министерстве туризма и древностей Египта, благодаря этому открытию у ученых есть новые подробности повседневной жизни древнего государства в данный исторический период.

«Он, безусловно, был главным врачом при королевском дворе, он мог лечить самого фараона», — сказал участник раскопок Филипп Колломбер.

Гробница состоит из глины, украшена надписями и рисунками. Она принадлежит Тетинбефу — «директору лекарственных растений» и «главному стоматологу»: такие надписи сделаны на саркофаге. Кроме того, врач считался жрецом богини Серкет — покровительницы мертвых.