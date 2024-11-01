В Турции хотят принять закон об иноагентах

Турецкие власти планируют принять закон об иноагентах. Наказание за его нарушение составит до 7 лет лишения свободы, сообщает ТАСС со ссылкой на Bloomberg.

Закон направлен на выявление тех, кто работает против «безопасности Турции или его политических интересов» под влиянием другого государства, а также на противодействие таким людям.

За нарушение закона предусмотрена ответственность в виде 7 лет тюрьмы.

Bloomberg считает, что подобная мера, в том числе направлена на подавление инакомыслия. В связи с этим определенные организации и социальные группы начали выказывать беспокойство.

В ноябре в России вступают в силу новые законы. Так, например, полномочия иноагентов в органах власти будут прекращены досрочно.