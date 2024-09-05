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В ЦИК России рассказали о прекращении предвыборной агитации на этой неделе

Кандидаты и политические партии завершают проведение предвыборной агитации на этой неделе, сообщает пресс-служба ЦИК России.

Согласно закону, агитация прекращается в день голосования и предшествующий ему день, который называется днем тишины.

Если голосование проводится в течение нескольких дней подряд, то агитация прекращается в 00:00 часов первого дня голосования.

На дополнительных выборах депутатов Госдумы голосование будет идти в течение трех дней подряд. Поэтому агитация прекратится в 00:00 часов 6 сентября.

Ранее в ЦИК России рассказали, как исправить ошибку в бюллетене. Для этого надо обратиться к членам УИК, и избирателю выдадут новый бланк.