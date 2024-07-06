В тропических лесах Вьетнама нашли новый вид змей с синими губами

Герпетологи под руководством Сабиры Идиятуллиной из МГУ имени. М. В. Ломоносова обнаружили новый вид змей с синими губами в тропических лесах юго-восточной части Вьетнама, сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на статью в журнале Zootaxa.

С января по март, а также в мае и августе прошлого года ученые исследовали юго-восточную часть Вьетнама, где зафиксировали 13 особей змей из рода куфий. Они были размером до 743 мм у самок и до 607 мм у самцов. Еще змеи выделялись окраской, включая ярко-зеленое тело, кирпично-красный хвост, синевато-голубые губы, подбородок и горло, а также желтую радужку.

В ходе исследований ученые выяснили, что это новый вид змей внутри видового комплекса T. macrops, который получил название синегубая куфия. Они являются близкими родственниками красноглазой куфии (T. rubeus), обитающей на юге Вьетнама и в Камбодже.

Таким образом, общее количество видов в роде Trimeresurus достигло 50, из которых 10 встречаются на территории Вьетнама.

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