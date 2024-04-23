В Тюменской области экстренно эвакуируют население из-за паводка

Власти и экстренные службы Тюменской области оперативно вывозят людей и животных из затопленных территорий в Упоровском районе в пункты временного размещения, сообщает информационный центр правительства Тюменской области .

От паводка в регионе пострадали три населенных пункта. Речь идет о селе Коркино и деревнях Губина и Старая Шадрина. Власти сообщили, что адреса пунктов временного размещения людей и животных можно посмотреть на официальном сайте с актуальной информацией по паводку в Тюменской области.

Для удобства граждан опубликованы номера, по которым можно обратиться за помощью. В Тюменской области по вопросам паводка получить информацию можно на круглосуточной горячей линии по номеру 122, кнопка 3, а в Упоровском районе по номеру: +7 (34541) 3-18-62.

Ранее сообщалось, что в Тюменской помощи затопило 90 жилых домов. Пострадавшие семьи получат по 50 тысяч рублей помощи от местной власти.