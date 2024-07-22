В ТиНАО обновят инфраструктуру трех столичных парков в 2024 году

Власти Москвы обновят спортивный парк «Красная Пахра», фестивально-прогулочный парк «Сосны» и прогулочный парк «Ручеек» в этом году, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы.

Как отметил заммэра Москвы Петр Бирюков, они были благоустроены в 2013 году, но их досуговая инфраструктура уже устарела.

Так, в парке «Сосны» в районе Бекасово благоустроят досуговые зоны, прогулочные дорожки и настилы у водоемов, а также модернизируют планировку территории и функционал площадок.

В парке «Красная Пахра» в Краснопахорском районе обновят спортивное и игровое оборудование, установят новые лавочки, обновят мангальные зоны на берегу реки Пахры, а также покрытия площадок и прогулочных дорожек.

В парке «Ручеек» в районе Внуково обновят детскую зону на берегу пруда, оборудовав ее современным игровым оборудованием. Также там поставят спортивные тренажеры, столы для настольного тенниса. Кроме того, в парке обновят покрытия и ограждения полей для волейбола, футбола и многофункциональной площадки напротив «Снегирь Арены».

В 2023 году в ТиНАО завершили работы по обновлению Боровского парка в районе Внуково, а в 2022 году привели в порядок сразу 4 парка — «Марьинский ручей», «Редут 1812 года», детский парк в районе Вороново и «Природный» парк.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал об обновлении двух поисково-спасательных станций — «Кировской» и «Татарово». Их приведут в порядок в 2024–2025 годах.