Две поисково-спасательные станции обновят в Москве в 2024–2025 гг

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале рассказал, как специалисты заботятся о Москве-реке.

Он отметил, что ремонтом мостов и набережных на протяжении всего года занимается ГБУ «Гормост». Также его представители проводят гидротехнические работы на причалах. Так, недавно специалисты завершили капремонт причалов «Кутузовский» на набережной Тараса Шевченко и «Сетунь» на Воробьевской набережной.

За чистотой в водоеме следит коммунальный флот ГУП «Мосводосток». Его суда вылавливают мусор и устраняют загрязнения каждый день в сезон навигации.

Также на водных объектах дежурят спасатели Московской городской поисково-спасательной службы. Одну пожарно-спасательную и 15 поисково-спасательных станций разместили в акватории Москвы-реки и Химкинского водохранилища.

Мэр столицы добавил, что две поисково-спасательные станции — «Кировскую» и «Татарово» — обновят в 2024–2025 годах. В прошлом году работы по обустройству провели на станциях «Левобережная», «Борисовская» и «Кузьминки».