Появилась информация об утечке данных о базе подготовки ВСУ в Италии

В смартфоне ликвидированного украинского военнослужащего были найдены координаты базы в Италии, где проходят подготовку бойцы ВСУ, пишет RT со ссылкой на источник.

Как рассказал источник, убитый украинский солдат по имени Александр фотографировал себя и сослуживцев на личный телефон, при этом не отключив функцию геолокации. Затем этот смартфон с сохраненными данными он взял с собой на фронт.

Помимо геолокационных данных, в мессенджерах Журабея были обнаружены таблица с расписанием и список военнослужащих, которые отправлялись на передовую в следующую смену.

Тем временем российские военные захватили первых пленных из украинского батальона «Шквал». Этот батальон полностью состоит из бывших заключенных.

