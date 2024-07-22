В телефоне стрелявшего в Трампа нашли фото Кейт Миддлтон и Байдена

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Томас Мэттью Крукс, подозреваемый в совершении покушения на экс-президента США Дональда Трампа, хранил информацию о принцессе Уэльской Кейт Миддлтон на двух телефонах и ноутбуке. Он скачал ее снимки перед нападением на бывшего американского лидера в Пенсильвании, сообщает Life.ru со ссылкой на «Национальное общественное радио США» (NPR).

Также в гаджетах 20-летнего парня нашли снимки действующего президента США Джо Байдена. Кроме того, у Крукса было записано, на какие даты назначили национальный съезд Демократической партии.

Также предполагаемый стрелок искал в интернете информацию о директоре ФБР Кристофере Рэе и генпрокуроре США Меррике Гарланде.

По версии американских правоохранителей, Крукс попытался застрелить Трампа во время его выступления в Пенсильвании 13 июля. Экс-президент получил ранение в ухо, его госпитализировали. Один из зрителей погиб, еще двое пострадали.

Снайпера ликвидировали агенты Секретной службы вскоре после того, как он выстрелил в Трампа.