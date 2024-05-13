В Тбилиси задержали 20 человек на митинге против закона об иноагентах

В Тбилиси снова проходит митинг против принятия закона об иностранных агентах. Сотрудники грузинского МВД задержали 20 человек. Среди них гражданин России и два гражданина США, сообщает ТАСС .

В заявлении МВД Грузии говорится, что людей задержали по статьям о мелком хулиганстве и неподчинении полиции. Трое из задержанных граждане иностранных государств.

Дипломатическое представительство США и посольство Швейцарии в Тбилиси уже уведомили о задержании американцев и россиянина. Известно, что гражданин России 2002 года, а гражданин США родился в 1995 году. Третий задержанный отказался раскрывать свою личность.

Ранее возле территории грузинского парламента в Тбилиси заметили спецназ, который прибыл для разгона протестующих. Также на площади Руставели встала спецтехника. Дополнительные бригады правоохранителей готовы применить водометы.