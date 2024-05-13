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Спецназ прибыл к грузинскому парламенту для вытеснения демонстрантов

Спецназ заметили возле территории грузинского парламента в Тбилиси, который прибыл для разгона протестующих, сообщает РИА Новости.

Также на площади Руставели встала спецтехника. Дополнительные бригады правоохранителей готовы применить водометы.

Очередная акция протеста против проекта закона об иноагентах продолжалась всю ночь. Парламент Грузии готовится к заседанию юридического комитета, в ходе которого состоится рассмотрение в третьем чтении.

МВД страны ранее предупредило об уголовных делах для демонстрантов, которые попытаются блокировать здание парламента в ходе акции протеста.