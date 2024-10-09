В Татарстане подготовили законопроект об аресте имущества уехавших россиян

Госсовет Татарстана предложил арестовывать имущество россиян, находящихся за рубежом, за публичные действия против РФ. Соответствующий законопроект направят в Госдуму, сообщает « Татар-информ ».

Изменения предлагается внести в Кодекс РФ об административных правонарушениях. Законопроект предполагает введение ответственности для находящихся за границей россиян, которые совершают публичные действия, направленные против России.

Проект закона устанавливает особенности направления извещений и процессуальных документов лицу, против которого возбуждено дело об административном правонарушении. Также в документе предлагается арестовывать имущество фигуранта, чтобы не допустить его уклонения от ответственности.

Данный федеральный законопроект ранее был направлен для получения отзыва в правительство РФ. Там положительно отнеслись к документу, но указали на необходимость некоторых доработок, что и было впоследствии сделано.

Ранее стало известно, что в РФ могут разрешить самооборону при незаконном проникновении в жилье. Соответствующий законопроект рассмотрят депутаты Госдумы.