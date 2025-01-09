В Талдомском округе прошли Рождественские богослужения

В ночь и утром 7 января в храмах Талдомского округа прошли Рождественские праздничные богослужения. В храме Михаила Архангела праздничную службу провел отец девятерых детей, руководитель талдомской воскресной школы, протоиерей Илия (Шугаев), сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Рождество — это не просто духовный праздник. Это семейный духовный праздник. И меня каждый раз радует, когда я вижу в храме семьи с тремя и больше детьми. Чем больше семья, тем она счастливее, тем ближе она к Богу», — подчеркнул настоятель.

В своей Рождественской проповеди протоиерей Илья пожелал прихожанам крепкого здоровья, добра и созидания, призвал объединиться в стремлении к добру и милосердию. Особенное внимание настоятель храма Михаила Архангела попросил обратить на духовное воспитание своих детей, в руках которых будущее нашей страны и нашей веры.

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