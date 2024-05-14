В Талдомском округе прошли противопожарные учения

Сотрудники Талдомкого-Дмитровского филиала ГАУ МО «Центрлесхоз» совместно с Талдомским лесничеством провели учения по отработке ликвидации возгораний за территорией лесного фонда с практическим применением сил пожаротушения. Об этом сообщает пресс-служба регионального Комлесхоза.

В учениях были задействованы силы и средства ЛПС-1 «Талдом», малый патрульный комплекс и 7 человек из состава пожарных и участковых инспекторов с ранцевыми огнетушителями.

По легенде, камеры системы видеомониторинга зафиксировали возгорание, так называемую «дым-точку». Возникла угроза населенному пункту и лесным насаждениям. Возгорание ликвидировали в кратчайшие сроки.

На учениях отработана передача оперативной информации о возгорании между лесопожарными формированиями и региональной диспетчерской службой лесного хозяйства.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что костры и травяные палы представляют угрозу и требуют технологического подхода, своевременной подготовки к пожароопасному периоду.



«Мы обратили внимание на то, что в ряде муниципалитетов часто люди сигнализируют нам о возгораниях, которые связаны с человеческим фактором — пал травы или шашлыки. У нас 95% пожаров случается по вине человека. Больше всего в Балашихе, Орехово-Зуеве, Воскресенске», — сказал Воробьев.