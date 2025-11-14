В Талдоме состоялся пленум совета ветеранов

В зале заседаний администрации состоялся пленум совета ветеранов, на котором рассмотрели ключевые аспекты жизни старшего поколения. В работе пленума приняли участие представители ветеранских организаций со всего округа, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Повестка дня включала три основных вопроса.

Первым пунктом стало обсуждение качества медицинского обслуживания ветеранов. Участники поднимали проблемы записи к специалистам и работы поликлиник

Второй вопрос был посвящен совместной работе ветеранских организаций с учреждениями культуры. Собравшиеся обсудили планы по организации досуга, посещению выставок и концертов, подчеркнув важность культурного просвещения для людей старшего возраста.

Также коснулись нравственного и патриотического воспитания молодежи. Ветераны поделились опытом работы со школьниками и студентами, отметив необходимость передачи жизненного опыта и исторической памяти подрастающему поколению.

Третьем вопросом в повестку было включено обсуждение подготовки к 13-й отчетно-выборной конференции.

В работе пленума принял участие совместно с заместителем главы, председателем комитета по культуре, работниками культуры, главным врачом Дубненской больницы и руководителем Талдомского отделения Светланой Снаренковой.

Пленум прошел в конструктивном и деловом ключе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.