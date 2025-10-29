В Талдоме состоялась выездная администрация

В Талдоме состоялась встреча с жителями в формате выездной администрации в Доме культуры поселка Запрудня, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Вместе с главой Талдомского округа Юрием Крупениным на вопросы жителей отвечали представители всех ключевых служб: заместитель Талдомского городского прокурора, профильные заместители главы, а также руководители сфер здравоохранения, социальной защиты и отраслевых подразделений. Активно участвовали в диалоге и депутаты фракции «Единая Россия».

Обсуждение получилось по-настоящему живым. Основной фокус, как и ожидалось, был на качестве жизни: жилищно-коммунальное хозяйство, состояние дорог, уличное освещение и благоустройство общественных пространств.

По целому ряду обращений жители получили исчерпывающие разъяснения, а по самым проблемным из них назначены ответственные исполнители и сроки повторных выездных проверок.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.