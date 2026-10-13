В Талдоме ищут хозяев для двух спасенных котят

Два котенка, которых жители Талдома спасли с улицы, ищут новый дом. Врачи Талдомской ветеринарной станции осмотрели животных и подтвердили, что они здоровы, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Жители Талдома нашли брата и сестру возле заброшенного строения без матери и хозяев. Котята были голодны и сразу потянулись к еде. Люди забрали их с улицы и отвезли в Талдомскую ветеринарную станцию.

Врачи государственной ветеринарной службы региона провели полный клинический осмотр: оба котенка здоровы. Специалисты дали рекомендации по уходу, необходимым обработкам и содержанию животных.

В ветстанции напомнили, что найденных на улице питомцев важно показать ветеринару. Даже внешне здоровое животное может быть носителем инфекции. Это особенно важно учитывать, если дома уже есть другие животные.

Сейчас котята привыкают к заботе и становятся крепче, но спасшие их люди не могут оставить животных у себя. Брату и сестре ищут хозяев.

По вопросу устройства котят можно обратиться в Талдомскую ветеринарную станцию по адресу: Московская область, г. Талдом, ул. Советская, д. 12. Телефоны: +7 (496) 206-37-11, +7 (496) 206-04-37.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил волонтеров региона их за добрые дела .

«Когда вы находите возможность помочь, это очень ценно и для самих семей, и для наших бойцов, которые находятся на передовой и беспокоятся за своих родных. Ребята, я хочу в вашем лице поблагодарить всю большую команду волонтеров Подмосковья, которые объединены одной общей идеей — творить добро. Не сомневаюсь, что каждый из вас испытывает в своем сердце прекрасное чувство, когда делает доброе дело. Потому и акция наша тоже называется «Доброе дело», она проходит уже третий год и объединяет все больше неравнодушных людей», — отметил Воробьев.