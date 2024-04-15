В суде рассмотрели апелляционную жалобу организатора теракта в «Крокусе»

Московский городской суд рассмотрел апелляционную жалобу одного из участников организации теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» Аминчона Исломова*, сообщается в Telegram-канале судов общей юрисдикции столицы.

Суд оставил в силе постановление об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражей и не удовлетворил апелляционную жалобу.

Другой фигурант дела о теракте в «Крокусе» Назримад Лутфуллои** тоже решил обжаловать свой арест. Жалоба была зарегистрирована 15 апреля.

Теракт в «Крокусе» произошел 22 марта и унес жизни 144 человек. Вооруженные террористы ворвались в концертный зал и принялись расстреливать мирных людей, а затем подожгли здание. Под стражу заключили 11 фигурантов уголовного дела о терроризме, в том числе четырех прямых исполнителей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что после теракта в концертном зале без родителей остались семь ребят.

«Наша задача — максимально уделить внимание семьям и особенно детям. Мы знаем, где живут эти дети, мы знаем, с кем они живут и в чем нуждаются. Такую работу обязательно будем сопровождать», — заявил глава региона.

* ** включены в список террористов и экстремистов в РФ.