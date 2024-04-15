Фигурант дела о теракте в «Крокусе» Назримад Лутфуллои* обжаловал свой арест
Фото - © Фигурант дела о теракте в концертном зале "Крокус Сити Холл" Назримад Лутфуллои/РИА Новости
Фигурант дела о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» Назримад Лутфуллои* принял решение обжаловать свой арест, сообщает РБК.
По данным пресс-службы Басманного районного суда Москвы, жалоба была зарегистрирована сегодня и уже поступила в суд. Ее подали 15 апреля.
Лутфуллои* родился в 2000 году в Таджикистане. Имеет высшее образование. Он был задержан 23 марта после теракта в «Крокус Сити Холле». Басманный районный суд Москвы арестовал Лутфуллои* до 22 мая.
Теракт в «Крокусе» произошел 22 марта. Вооруженные террористы ворвались в концертный зал и открыли огонь по мирным людям, которые пришли на выступление группы «Пикник». В результате погибло 144 человека. Под стражу заключили 11 фигурантов уголовного дела о терроризме, в том числе четырех прямых исполнителей. Их поймали недалеко от границы с Украиной.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что после теракта в концертном зале без родителей остались семь ребят.
«Наша задача — максимально уделить внимание семьям и особенно детям. Мы знаем, где живут эти дети, мы знаем, с кем они живут и в чем нуждаются. Такую работу обязательно будем сопровождать», — заявил глава региона.
* внесен в список террористов на территории РФ