Фигурант дела о теракте в «Крокусе» Назримад Лутфуллои* обжаловал свой арест

По данным пресс-службы Басманного районного суда Москвы, жалоба была зарегистрирована сегодня и уже поступила в суд. Ее подали 15 апреля.

Лутфуллои* родился в 2000 году в Таджикистане. Имеет высшее образование. Он был задержан 23 марта после теракта в «Крокус Сити Холле». Басманный районный суд Москвы арестовал Лутфуллои* до 22 мая.

Теракт в «Крокусе» произошел 22 марта. Вооруженные террористы ворвались в концертный зал и открыли огонь по мирным людям, которые пришли на выступление группы «Пикник». В результате погибло 144 человека. Под стражу заключили 11 фигурантов уголовного дела о терроризме, в том числе четырех прямых исполнителей. Их поймали недалеко от границы с Украиной.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что после теракта в концертном зале без родителей остались семь ребят.

«Наша задача — максимально уделить внимание семьям и особенно детям. Мы знаем, где живут эти дети, мы знаем, с кем они живут и в чем нуждаются. Такую работу обязательно будем сопровождать», — заявил глава региона.

* внесен в список террористов на территории РФ