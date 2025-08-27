В суде раскрыли детали нейтрализации нападавшего в «Крокус сити холле»

Как сообщил ТАСС один из участников процесса, в разгар атаки произошел критический момент: у одного из террористов либо заклинило автомат, либо закончились патроны.

Этой мгновенной заминкой воспользовались двое находившихся поблизости мужчин. Один из них схватил нападавшего за оружие, а второй нанес террористу точный удар, отправивший того в нокаут. Их смелые действия позволили группе людей воспользоваться передышкой и бежать из зоны смертельной опасности. Показания об этом инциденте подтвердил один из потерпевших, опрошенный в ходе судебного заседания.

В материалах дела также отмечается, что террористы, столкнувшись с проблемами оружия (два автомата заклинило, а патроны были на исходе), впали в панику и начали спешно покидать место преступления, выбрасывая оружие по пути следования. Третий автомат был выброшен уже в Брянской области по дороге к украинской границе.