В субботу в Можайске пройдет мастер-класс для детей инвалидов и детей с ОВЗ

В детской школе искусств № 1 имени Сергея Васильевича Герасимова 15 февраля в 12:00 состоится мастер-класс для детей инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья. Ребята под руководством педагогов сделают своими руками русскую народную куклу «Пеленашку», передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Это занятие не только поможет развить творческие навыки, но и познакомит детей с традициями и богатой культурой русского народа. Кроме того, сам процесс изготовления куклы позволяет развивать ребятам мелкую моторику рук, усидчивость и внимательность.

«В течение всего рабочего года для детей с ограниченными возможностями здоровья будут проводиться мастер-классы разной направленности. Организация таких мероприятий является важным элементом в процессе развития креативного мышления, мелкой моторики рук и социальных навыков, что делает их актуальными для детей инвалидов и детей с ОВЗ», — рассказывает директор детской школы искусств № 1 ИМ. С. В. Герасимова, Анна Евгеньевна.

На следующих занятиях ребята будут создавать композиции «Сказочный город» и знакомиться с художественной росписью.

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