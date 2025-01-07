В ступинском храме Всех святых в земле Русской просиявших состоялась Рождественская служба

Божественная литургия в честь светлого праздника Рождества Христова прошла в главном ступинском храме Всех святых в земле Русской просиявших в ночь с 6 на 7 января. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Ступино.

Благочинный церквей Ступинского округа протоиерей Евгений Ряполов возглавил торжественное богослужение в храме.

Глава городского округа Ступино Сергей Мужальских вместе с православными верующими муниципалитета, представителями администрации, окружного совета депутатов посетил праздничную службу.

Благочинный церквей Ступинского округа проиерей Евгений Ряполов огласил прихожанам храма Всех святых в земле Русской просиявших Рождественское послание Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и передал ступинцам поздравления Архиепископа Подольского и Люберецкого Аксия.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.