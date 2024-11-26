В Ступине в этом году выполнена программа по благоустройству

На совещании губернатора Андрея Воробьева с правительством и главами обсудили итоги программы благоустройства на 2024 год, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

«Мы завершаем масштабные работы по благоустройству территорий. Погода намекает, что уже пора готовить катки, украшать парки к новогодним праздникам, — сказал губернатор. — Важно качественно сопровождать каждый объект, все общественные территории должны соответствовать уровню — быть чистыми, опрятными, удобными для прогулок. Мы прекрасно понимаем, насколько они востребованы».

«В округе благоустроено 6 общественных территорий: бульвар Победы, скверы у Нового рынка и у Дома культуры „Металлург“, пешеходная зона вдоль ул. Андропова, территория перед школой на 825 мест в г. Ступино, сквер в с. Верзилово. Выполнена установка ограждения храмовой площади в г. Ступино», — рассказал глава округа Сергей Мужальских.

По словам руководителя мунициаплитета, в этом году выполнено устройство 10 детских игровых и спортивной площадок в г. Ступино, с. Старая Кашира, д. Кануново, д. Алфимово, с. Ситне-Щелканово, д. Дубнево, п. Михнево и д. Липитино.

Завершены работы по благоустройству 8 дворовых территорий в г. Ступино, д. Алфимово, п. Усады, п. Михнево, с. Ситне-Щелканово и с. Семеновское. Комплексно благоустроено 3 двора в д. Дубнево и п. Михнево.

Обустроено 3 «народные тропы» в г. Ступино.

Отремонтировано 6 тротуаров в г. Ступино, с. Старая Ситня, п. Усады, д. Дубнево, с. Шугарово.

Устранено более 26 тыс. кв.м дефектов асфальтобетонного покрытия во дворах. В рамках инициативного бюджетирования благоустроены скверы в п. Усады и с. Семеновское.

По проекту «Светлый город» завершены работы на 12 объектах. Установлено 199 опор и 736 светильников.

«1 декабря откроем новый каток в парке Островского. Размер льда — порядка 1,5 тыс. кв. м. Здесь можно будет кататься на коньках и играть в хоккей», — сказал глава округа.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что Московская область должна соответствовать современному и комфортному облику.

«Эстетически наш регион должен соответствовать определенным требованиям. Такая работа ведется нами достаточно давно», — сказал Воробьев.