В Ступине сотрудники полиции провели рейд «Детское кресло»

На одной из улиц города сотрудники Ступинской Госавтоинспекции провели рейд «Детское кресло», в рамках которого проверили наличие и правильность использования детских удерживающих устройств в транспортных средствах, а также обратили внимание на необходимость использования световозвращающих элементов в темное время суток, сообщили в администрации городского округа Ступино.

В ходе проведения профилактического мероприятия «Детское кресло» правонарушителей правил перевозки детей не выявлено.

Инспекторы напоминают, что сумма административного штрафа за нарушение правил перевозки детей составляет три тыс. рублей.

Во избежание конфликтов и в качестве доказательной базы при возникновении спорных ситуаций, а также при проведении проверок, Госавтоинспекция рекомендует использовать средства аудио, видеозаписи при контактах с сотрудниками полиции.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в регионе многодетным семьям вручили награды «Родительская слава». Их получили Владимир и Марина Чураковы. Они живут в Лобне и воспитывают 11 детей. Семья ведет активный образ жизни, сплавляется на байдарках и ходит в походы. Их дети занимаются дзюдо и фитнес-аэробикой.



«Владимир с 1994 года в составе отряда „Ровесники“ ищет останки без вести пропавших солдат в Великой Отечественной войне. Марина руководит Центром помощи многодетным семьям „Многомама Лобня“. В 2016 году получила знак „Материнская слава“», — рассказал Воробьев. 26.01.24