В Ступине снесли аварийный жилой дом

В Ступине на улице Коммунстрой завершен снос аварийного многоквартирного жилого дома № 4. Демонтаж был проведен в рамках работ по ликвидации объектов незавершенного строительства, а также аварийных зданий на территории Московской области, сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.

«Многоквартирный жилой дом 1971 года постройки — двухэтажный, кирпичный общей площадью порядка 800 кв. м. Здание было признано аварийным в связи с непригодностью для дальнейшей эксплуатации, после чего в рамках адресной программы „Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области“ были проведены мероприятия по расселению 20 жилых помещений. Затем сооружение продолжительное время пустовало, основные элементы частично разрушились. В результате, дом был включен в перечень объектов для ликвидации и демонтирован летом текущего года. В настоящий момент все работы завершены, строительный мусор вывезен и утилизирован», — рассказал министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.

Всего на территории городского округа Ступино было выявлено 366 объектов незавершенного строительства. На сегодняшний день снесено, достроено и приведено в соответствие 295 объектов, что составляет порядка 81% от общего количества. Работа в этом направлении будет продолжена.

Ранее Андрей Воробьев сообщил, что программу переселения из аварийного жилья планируют завершить в регионе досрочно.

Также по поручению губернатора в регионе выявляют и ликвидируют самострои, недострои и аварийные строения.