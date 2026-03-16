В Ступине школьники встретились с представителем химзавода

В гимназии Ступина прошла встреча учеников с представителем Ступинского химического завода в рамках урока «Разговоры о важном». Школьникам рассказали о работе предприятия, производстве бытовой химии и карьерных возможностях для молодежи, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Руководитель отдела по работе с персоналом предприятия провела для учеников презентацию о деятельности завода. Ребят познакомили с этапами производства, современными технологиями и востребованными профессиями. Особое внимание уделили вопросам стажировок, профессионального роста и трудоустройства молодых специалистов.

Программа «Разговоры о важном» реализуется при поддержке Минпромторга РФ и Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области. Ее цель — познакомить школьников с промышленным потенциалом региона и возможностями для профессионального развития.

«Ступинский химический завод — один из лидеров в России по производству бытовой химии. Нам важно, чтобы молодежь знала о предприятиях родного города и понимала, какие возможности для профессионального развития есть здесь, в Ступино», — отметила руководитель отдела по работе с персоналом предприятия.

Она подчеркнула, что завод заинтересован в молодых кадрах и готов создавать условия для их профессионального становления.

«Мы всегда рады молодым и талантливым специалистам. Для нас важно, чтобы ребята после окончания учебных заведений возвращались работать в родной город и строили карьеру на современных предприятиях», — добавила представитель завода.

Подобные встречи помогают школьникам определиться с будущей профессией и узнать о перспективах работы в родном округе.

В Московской области делают особый упор на развитие колледжей, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Колледжи требуют особого подхода, и мы подписываем договоры с предприятиями, которые позволяют ребятам и иметь наставника, и видеть перспективу», — подчеркнул Воробьев.