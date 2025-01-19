В Ступине прошли крещенские купания

сегодня в 19:06

Традиционные крещенские омовения прошли в городском округе Ступино в ночь с 18 на 19 января. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

«Крещение Господне — светлый праздник. Крещенские омовения помогают укрепить дух, духовно очиститься», — сказал Андрей Севрюгин, заместитель главы округа.

Чин водоосвящения совершил священник храма Всех святых в земле Русской просиявших Алексей Толмач. Священнослужитель напомнил участникам обряда о сокральном смысле праздника.

Основными местами для крещенских омовений стали Белопесоцкий котлован и купель в селе Починки. Площадки оборудованы освещением, спусками к воде, раздевалками и пунктами обогрева.

На берегу жители также могли выпить горячего чая и перекусить на полевой кухне.

Безопасность и порядок проведения крещенских купаний обеспечивали сотрудники МЧС, силовых структур, полицейские, представители ступинского казачества, медицинские работники, волонтёры и молодогвардейцы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил православных с Крещением Господним.