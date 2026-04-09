В Ступине Подмосковья провели лекцию о секретах долголетия

Специалист поделилась практиками долголетия, которые применяют в разных странах, и напомнила о важности режима сна и питания, регулярной физической активности и позитивного настроя.

К встрече присоединился председатель совета депутатов городского округа Ступино, руководитель фракции партии «Единая Россия» Александр Сухачев. Он отметил, что такие мероприятия являются частью системной работы с жителями старшего поколения.

Участники активно включились в диалог и задали вопросы о здравоохранении, вывозе мусора, состоянии и ремонте инженерных сетей.

«Вопросов накоплено много, и мы их знаем. Надеюсь, что постепенно все они будут решаться. По инженерным сетям приняты государственные программы, они финансируются. Часть средств идет из местного бюджета. В ближайшие годы эти вопросы должны быть решены, но это требует времени», — подчеркнул Александр Сухачев.

Встреча прошла в формате живого разговора: слушатели не только выслушали лекцию, но и обсудили актуальные для округа темы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что после выездных администраций важно проводить повторную встречу с жителями. Первое касание важной или острой темы происходит всегда сложно. В такие моменты со стороны властей звучат обещания и гарантии, которые порождают у людей надежду на решение проблемы.

«Ты первый раз приехал и разрядил ситуацию по тому или иному вопросу, будь то запаркованность или какие-то другие сложности того или иного города, или муниципалитета. Ключевое — это вторая встреча», — сказал Воробьев.