В Ступине по программе «Светлый город» обустроят системы наружного освещения в 16 населенных пунктах

Глава городского округа Стуино, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Сергей Мужальских провел совещание рабочей группы по реализации программы «Светлый город». Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Общая протяженность линий наружного освещения — 663 км 917 м. В 2025 году в программу вошли 16 населенных пунктов. Замена неэнергоэффективных светильников пройдет в селах Шугарово, Березнецово, Хатунь, Семеновское, Ивановское, Лужники, Аксиньино, Хатунь, деревнях Городище, Дубнево и поселке Малино. Общее количество светильников — 1457. Планируется установка 35 шкафов с автоматизированной системой наружного освещения.

В 2026 году в программу войдут 17 населенных пунктов.

«Областная программа „Светлый город“ стартовала в 2017 году, с этого года стала муниципальной. Основное внимание уделяется модернизации и монтажу нового уличного освещения в сельских территориях. Работы планируется завершить до конца октября», — рассказала директор МКУ «Управление благоустройства» Юлия Власова.

Рассмотрен вопрос об освещении спортивных объектов на территории округа. На данный момент 10 из 16 катков не имеют достаточного освещения.

«Поставлена задача решить проблему с освещением 10 катков в преддверии зимнего сезона. Задача сложная, сделаем от нас все зависящее», — отметила Юлия Власова.

Участники встречи обсудили обращения жителей. Основными причинами выхода из строя линий наружного освещения являются короткое замыкание, неисправность ламп освещения, выход из строя предохранителей или шкафов управления, повреждение проводов или опор освещения. Частые случаи отключения электричества связаны также с проведением плановых работ по обслуживанию или ремонту.

