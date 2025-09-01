В Ступине открыли новый учебный корпус ступинской школы № 8

Новый учебный корпус ступинской школы № 8 распахнул двери для школьников и педагогов. С началом учебного года ребят, преподавателей и родителей поздравил глава округа Сергей Мужальских, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

«Приоритетное внимание мы уделяем развитию образования. Благодаря губернатору за 4 года у нас построено три современные школы и детский сад. Ежегодно капитально ремонтируем 2-3 объекта. В этом году открываем учебный корпус школы № 8 в квартале „Надежда“ и полностью обновленный лицей № 2 в Ступино. Спасибо нашим преподавателям, которые вкладывают знания в наших детей. Благодарю за понимание и поддержку наших родителей. Дорогие ребята, ставьте перед собой цели, никогда не останавливайтесь на достигнутом, идите только вперед! В добрый путь!» — сказал глава округа.

К поздравлению присоединились первый заместитель министра образования региона Анна Гребцова, депутат Мособлдумы, член фракции «Единая Россия» Андрей Голубев, Герой Российской Федерации Людмила Болилая и Наталья Солдатова, директор школы № 8. Поддержать первоклассников также пришли заместитель главы Елена Генералова, начальник управления образования Елена Казакова, городской прокурор Андрей Чижов и депутат окружного Совета Роман Овчинников.

«Дорогие ребята, уважаемые коллеги и родители! В этот прекрасный день мы открываем новую школу и новый учебный год. Надеюсь, каждому здесь будет интересно и комфортно учиться, и мы станем свидетелями новых побед и достижений наших ребят. Дорогие родители, прошу вас стать для школы добрыми друзьями! Успехов в новом учебном году! С праздником!» — сказала Анна Гребцова.

Торжество открыло исполнение гимна и вынос государственного флага России. С творческим подарком выступили юные гимнастки и воспитанники дошкольного отделения школы. Выпускники подарили первоклассникам «Самолетики будущего» с добрыми пожеланиями и напутствиями.

«Уважаемые педагоги, дорогие ученики и родители, сегодня исторически важный день. Новая долгожданная школа встречает ребят, которые пришли сюда, чтобы получить знания и открыть дорогу в будущее. Дорогие первоклассники, желаю вам найти новых друзей, получить полезные знания. Выпускники, желаю вам провести этот год с максимальной пользой и хорошо подготовиться к экзаменам», — поздравил Андрей Голубев.

После первого школьного звонка первоклассники отправились в классы знакомиться друг с другом, преподавателями и школой.

В новом корпусе будет обучаться более 600 детей с 1 по 11 классы.

Здание площадью 11 тысяч кв. м поделено на секции для старшей и младшей школы. Корпус оборудован лабораториями, спортивным и актовым залами, столовой, информационно-библиотечный центром, медкабинетом, помещениями для групп продленного дня. Для занятий спортом и активного отдыха на территории школы установлены спортивные и детские площадки.

Открытие школы позволило полностью решить вопрос с обучением во вторую смену.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что на территории области строители возводят школы с опережением сроков.

«За 18 месяцев школы раньше не строили вообще, в лучшем случае — 36», — отметил Воробьев.