В Ступине открылась выставка «Ветер странствий»

Персональная выставка «Ветер странствий», приуроченная к 80-летию художника Льва Белова, 15 октября начала работу в ступинской художественной галерее «Ника» в Ступине, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В экспозиции представлено около 60 работ автора. Портреты и пейзажи рассказывают зрителям о красоте природы Подмосковья, Алтайского края и других широт нашей страны. Выставка позволяет посетителю погрузиться в мир художника, по-новому взглянуть на знакомые с детства виды и отправиться в путешествие, не сходя с места.

Картины выполнены в разных техниках. Как признается мастер, на выбор материалов влияет исключительно вдохновение.

«Выбирая картины для экспозиции, я руководствовался тем, что трогает меня лично и вызывает сильные чувства. Среди представленных работ вы найдете портреты, пейзажи и картины, выполненные в различных техниках — от масла до пастели. Всегда выбираю технику в зависимости от сюжета и настроения. Иногда мне хочется поработать с пастелью, в другие дни — с акварелью или маслом. Вдохновение приходит неожиданно, например, когда я прохожу по улице и вижу красоту природы — это момент, который стоит запечатлеть», — поделился Лев Белов.

С открытием выставки художника поздравил председатель Совета депутатов Александр Сухачев. С творческим подарком для посетителей и героя вечера выступила солистка Ступинской филармонии Анжелика Новикова.

Школьники и студенты смогут посетить экспозицию по Пушкинской карте.

Выставка продлится до 19 ноября по адресу: г. Ступино, ул. Бахарева, 8.

