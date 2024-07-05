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В столице временно закрыли парки культуры и Московский зоопарк из-за непогоды

В пятницу в Москве парки культуры и отдыха временно закрыли для посещения в связи с ожидающимися грозой и ливнями, сообщается в Telegram-канале «Парковый» .

Кроме того, для посетителей временно закрыли Московский зоопарк из-за непогоды.

Как отметили в учреждении, дальнейшее решение о работе будет приниматься исходя из погодных условий.

В пятницу в Московском регионе прогнозируют ливни с грозой и жару. Температура поднимется до плюс 30 — плюс 32 градусов. Ветер будет дуть со скоростью 8-13 м/с, порывы при грозе могут достигать 22-27 м/с.