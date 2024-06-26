В Москве стартовало строительство картинной галереи Василия Нестеренко

сегодня в 12:48

Специалисты начали строительство Московской государственной картинной галереи Василия Нестеренко. Работы проведут в здании на Бутырской улице, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в Telegram-канале.

Общая площадь здания составляет более 5 тыс. кв. м. Здесь запланировали экспозиционно-выставочную зону, фондохранилище и реставрационные мастерские. Также здесь обустроят зону приема и работы с посетителями.

В здании будут пассажирский и грузовые лифты. В галерее разместят коллекции живописных и графических работ народного художника. Познакомиться с экспонатами смогут одновременно до 400 гостей.

Интерьерные решения специалисты выполнят на стыке стилей модерн, неоклассика, ампир.

Строительство галереи осуществляют за счет средств Адресной инвестиционной программы. Работы планируют завершить в 2025 году.