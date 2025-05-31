сегодня в 13:05

В столице подвели итоги конкурса учителей «Педагоги года Москвы»

Мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале назвал победителей конкурса «Педагоги года Москвы». Он также пожелал им удачи во время федеральных испытаний.

«Учителем года Москвы» был признан Александр Оджо, учитель истории и обществознания школы № 854. «Воспитателем года Москвы» стала Елизавета Богатырева, воспитатель школы № 236.

Дениса Громогласова из школы № 641 имени С. Есенина признали «Педагогом-психологом года Москвы», Светлану Мельникову из школы № 508 — лучшим логопедом. Победителем среди дефектологов стала Анна Александрова из школы № 1542.

Также в конкурсе была выделена номинация «Педагогический старт». Она включает направления «Учитель-мастер» и «Профессиональный союз». Победителями стали учитель русского языка и литературы школы № 2005 Анастасия Слабкова, а также команда школы № 1415 «Останкино» соответственно.

Кроме того, была представлена номинация «Сердце отдаю детям». Лучшим педагогом дополнительного образования признали Павла Сибирякова. Он представляет Центр развития творчества детей и юношества «Гермес».

В рамках конкурса педагоги получили возможность обменяться опытом. А победителям и призерам выпал шанс стать наставниками для молодых специалистов.

Ранее стало известно, что свыше 62,5 тыс. московских учителей прошли курсы повышения квалификации в прошлом году. С 1 апреля более 14 тыс. столичных педагогов начальной школы начали изучать курс «Математика и окружающий мир».